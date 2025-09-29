Новости
В Ростовской области за сутки потушили 12 техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки потушили 12 техногенных пожаров. Данными за 28 сентября поделились в донском ГУ МЧС.

Также пожарные участвовали в ликвидации шести природных пожаров.

Еще специалисты тушили последствия четырех дорожно-транспортных происшествий.

За день было задействовано 248 специалистов на 62 единицах спецтехники.

Жителей Ростовской области предупреждают о чрезвычайной пожароопасности 29 сентября. Пожароопасность пятого класса действует в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
