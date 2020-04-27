В Ростовской области водитель ВАЗа сбил подростка на скутере

На Дону 21-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил подростка на скутере. ДТП произошло в посёлке Матвеев-Курган вечером 28 апреля.По предварительной информации, на улице Советской молодой человек за рулём отечественной легковушки, выезжая со второстепенной полосы, не уступил дорогу скутеру. В результате произошло столкновение. Двухколёсным транспортом управлял 16-летний подросток.В момент происшествия подросток был без шлема и защитной экипировки. Кроме того, по данным ГИБДД, у несовершеннолетнего не было прав на управление транспортными средствами.