В Таганроге подросток на скутере столкнулся с легковушкой: несовершеннолетний водитель госпитализирован



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В Таганроге подросток на скутере попал в аварию. ДТП случилось вечером 2 июня на улице Энергетической.



По предварительным данным, 15-летний водитель двухколёсного транспорта, поворачивая налево, не уступил дорогу «Лифану». В результате произошло столкновение.

- Подросток с травмами доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В ГИБДД Ростовской области отметили, что согласно действующему законодательству управлять мопедами могут лица не моложе 16 лет при наличии соответствующей категории «М» либо водительских прав любой категории.