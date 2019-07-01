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В Таганроге подросток на скутере столкнулся с легковушкой: несовершеннолетний водитель госпитализирован

В Таганроге подросток на скутере столкнулся с легковушкой: несовершеннолетний водитель госпитализирован
Фото: Susanin.news
В Таганроге подросток на скутере попал в аварию. ДТП случилось вечером 2 июня на улице Энергетической.

По предварительным данным, 15-летний водитель двухколёсного транспорта, поворачивая налево, не уступил дорогу «Лифану». В результате произошло столкновение.
- Подросток с травмами доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В ГИБДД Ростовской области отметили, что согласно действующему законодательству управлять мопедами могут лица не моложе 16 лет при наличии соответствующей категории «М» либо водительских прав любой категории.

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