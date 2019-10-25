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Подросток на скутере сбил мужчину в Ростовской области

Подросток на скутере сбил мужчину в Ростовской области

В Ростовской области школьник на скутере сбил пешехода. ДТП с участием подростка произошло в Красносулинском районе 26 октября.

По предварительной информации, в селе Табунщиково 13-летний мальчик управлял двухколесным транспортом, который принадлежал его родителям. Во время движения школьник превысил скорость, не справился с управлением и сбил мужчину.
- 30-летний пострадавший с различными травмами доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе то, как ребёнок оказался за рулём скутера и почему в позднее время находился без присмотра взрослых.

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