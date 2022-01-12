В Ростовской области водитель сбил 18-летнего парня и скрылся с места ДТП

gazetaingush.ru

В Ростовской области 18-летний парень попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось около 20 часов 13 января на улице Каштановой в Азове.Как стало известно Rostov.ru, молодой человек шел по краю проезжей части, когда его на огромной скорости сбила машина. Вместо того чтобы остановиться и оказать помощь пострадавшему пешеходу, водитель скрылся. Парень не успел рассмотреть марку и номер машины.По информации инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, пострадавшего доставили в больницу. Сейчас идет поиск водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.