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В Ростовской области водитель сбил 18-летнего парня и скрылся с места ДТП

В Ростовской области водитель сбил 18-летнего парня и скрылся с места ДТП
В Ростовской области 18-летний парень попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось около 20 часов 13 января на улице Каштановой в Азове.

Как стало известно Rostov.ru, молодой человек шел по краю проезжей части, когда его на огромной скорости сбила машина. Вместо того чтобы остановиться и оказать помощь пострадавшему пешеходу, водитель скрылся. Парень не успел рассмотреть марку и номер машины.

По информации инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, пострадавшего доставили в больницу. Сейчас идет поиск водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
gazetaingush.ru
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