В Азове 17-летний пешеход попал под колеса иномарки

Фото: из архива Геннадия Правдюкова.

В Азове в ДТП пострадал 17-летний пешеход. Происшествие случилось вечером 11 января на улице Привокзальной.Около 19:30 подросток вышел на проезжую часть, чтобы перейти дорогу. В этот момент прямо на него двигалась машина «Митсубиси» под управлением 48-летнего мужчины. Автомобилист не смог избежать столкновения. Иномарка сбила парня.От удара пешеход отскочил от машины и упал на асфальт. По информации инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, пострадавшего доставили в больницу. Правоохранитель также отметил, что подросток переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».