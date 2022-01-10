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В Азове 17-летний пешеход попал под колеса иномарки

В Азове 17-летний пешеход попал под колеса иномарки
В Азове в ДТП пострадал 17-летний пешеход. Происшествие случилось вечером 11 января на улице Привокзальной.

Около 19:30 подросток вышел на проезжую часть, чтобы перейти дорогу. В этот момент прямо на него двигалась машина «Митсубиси» под управлением 48-летнего мужчины. Автомобилист не смог избежать столкновения. Иномарка сбила парня.

От удара пешеход отскочил от машины и упал на асфальт. По информации инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, пострадавшего доставили в больницу. Правоохранитель также отметил, что подросток переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».
Фото: из архива Геннадия Правдюкова.
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