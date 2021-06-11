В Ростовской области водитель насмерть сбил пешехода

В Ростовской области водитель насмерть сбил переходившего дорогу мужчину и скрылся с места происшествия. ЧП случилось 14 июня приблизительно в 22:30 на трассе Азов - Староминская.По словам инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, в районе села Пешково 43-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель ВАЗа не заметил и сбил пешехода. Вместо того чтобы остановиться и оказать помощь, шофер скрылся.К сожалению, пешеход от полученных травм скончался.Если мужчину найдут и признают виновным, ему может грозить самое жестокое наказание за ДТП, в результате которого погиб человек. Ведь оставление места аварии является отягчающим обстоятельством.