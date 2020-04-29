В Ростовской области водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка
В Ростовской области водитель на легковушке сбил ребенка. Авария случилась около 18 часов в хуторе Задонском Азовского района.
По предварительным данным, ДТП произошло на улице М. Горького в районе дома № 95. За рулем «ВАЗ-2107» был 24-летний водитель, который не успел притормозить перед перебегающим проезжую часть ребенком.
- В результате ребенок получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте.