В Ростовской области водитель на легковушке сбил трехлетнего ребенка



В Ростовской области мужчина на легковушке сбил трехлетнего мальчика. Происшествие случилось днем 1 марта на улице Станиславского в Донецке.



По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2109» выезжал со двора задним ходом. В это время по тротуару шел трехлетний мальчик. Недалеко от него находились родители. Водитель не увидел ребенка и задел его автомобилем.



- В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.