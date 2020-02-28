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В Ростовской области водитель на легковушке сбил трехлетнего ребенка

В Ростовской области водитель на легковушке сбил трехлетнего ребенка
В Ростовской области мужчина на легковушке сбил трехлетнего мальчика. Происшествие случилось днем 1 марта на улице Станиславского в Донецке.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2109» выезжал со двора задним ходом. В это время по тротуару шел трехлетний мальчик. Недалеко от него находились родители. Водитель не увидел ребенка и задел его автомобилем.

- В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

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