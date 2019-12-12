В Ростовской области водитель иномарки сбил ребёнка
Водитель иномарки сбил ребёнка. ДТП произошло в Новочеркасске 13 декабря на улице Клещева.
По предварительным данным, 23-летний молодой человек за рулём «Киа Серато» не успел затормозить перед выбежавшим на дорогу мальчиком. Иномарка сбила 8-летнего пешехода, перебегавшего перекрёсток.
- В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил незначительные травмы и обратился в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту ДТП начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.