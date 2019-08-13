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В Ростовской области водитель иномарки сбил насмерть 11-летнего велосипедиста

В Ростовской области водитель иномарки сбил насмерть 11-летнего велосипедиста

В Ростовской области 11-летний велосипедист скончался после ДТП с иномаркой. Происшествие случилось 14 августа в селе Ремонтное.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 51-летний мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» сбил едущего по обочине 11-летнего велосипедиста, который не уступил дорогу машине. Травмы для мальчика оказались серьезными.

- Ребенок скончался в больнице, - прокомментировали в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.

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