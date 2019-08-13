В Ростовской области водитель иномарки сбил насмерть 11-летнего велосипедиста
В Ростовской области 11-летний велосипедист скончался после ДТП с иномаркой. Происшествие случилось 14 августа в селе Ремонтное.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 51-летний мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» сбил едущего по обочине 11-летнего велосипедиста, который не уступил дорогу машине. Травмы для мальчика оказались серьезными.
- Ребенок скончался в больнице, - прокомментировали в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.