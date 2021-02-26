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В Ростовской области водитель фургона со сладостями пострадал в ДТП

В Ростовской области водитель фургона со сладостями пострадал в ДТП
В Ростовской области машина с кондитерскими изделиями попала в ДТП. Авария случилась на трассе Ростов - Азов утром 1 марта.

По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем фургона популярной торговой марки сладостей ехал в Азов. На трассе «Пежо» шофера врезалась во впереди идущий КамАЗ, за рулем которого был 49-летний мужчина. В результате ДТП с большегрузом яркий фургон кондитерской фабрики превратился в груду металла: у машины вылетело лобовое стекло, и полностью смяло передний бампер.

К несчастью, водителю фургона не удалось обойтись без травм. В УГИБДД по донскому региону добавили, что пострадавший мужчина был доставлен в больницу.

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