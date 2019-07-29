На трассе в Ростовской области случилось ДТП с участием фургона: есть пострадавшие



На дороге в Ростовской области произошла авария с участием фургона. Происшествие случилось на трассе Волгодонск - Цимлянск днем 31 июля.



По словам очевидцев, участниками аварии стали фургон «Пежо», водитель которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, а также «Форд», в который врезался французский автомобиль.



Без жертв обойтись не удалось. Оба водителя получили травмы различной степени и были доставлены в больницу. Обе машины от силы удара превратились в груду металла и вряд ли подлежат восстановлению.



В подробностях аварии разбираются правоохранительные органы.