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На трассе в Ростовской области случилось ДТП с участием фургона: есть пострадавшие

На трассе в Ростовской области случилось ДТП с участием фургона: есть пострадавшие
На дороге в Ростовской области произошла авария с участием фургона. Происшествие случилось на трассе Волгодонск - Цимлянск днем 31 июля.

По словам очевидцев, участниками аварии стали фургон «Пежо», водитель которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, а также «Форд», в который врезался французский автомобиль.

Без жертв обойтись не удалось. Оба водителя получили травмы различной степени и были доставлены в больницу. Обе машины от силы удара превратились в груду металла и вряд ли подлежат восстановлению.

В подробностях аварии разбираются правоохранительные органы.

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