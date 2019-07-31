Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель фургона лоб в лоб столкнувшегося с иномаркой в Ростовской области скончался в больнице

Водитель фургона лоб в лоб столкнувшегося с иномаркой в Ростовской области скончался в больнице
В Ростовской области скончался водитель «Пежо», пострадавший в лобовом столкновении с «Фордом».

Больше суток врачи Цимлянской больницы боролись за жизнь 50-летнего мужчины. У него были диагностированы многочисленные переломы. Но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось.

Напомним, ДТП произошло днём 31 июля на трассе Морозовск - Цимлянск - Волгодонск. По предварительным данным, 60-летний водитель «Форда» превысил скорость, выскочил на встречную полосу, где врезался в фургон «Пежо».

В результате происшествия пострадали оба водителя, а также 13-летний мальчик и 46-летняя женщина, ехавшие в иномарке. Пострадавших доставили в больницы Цимлянска и Волгодонска.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту аварии проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.