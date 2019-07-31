Водитель фургона лоб в лоб столкнувшегося с иномаркой в Ростовской области скончался в больнице



В Ростовской области скончался водитель «Пежо», пострадавший в лобовом столкновении с «Фордом».



Больше суток врачи Цимлянской больницы боролись за жизнь 50-летнего мужчины. У него были диагностированы многочисленные переломы. Но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось.



Напомним, ДТП произошло днём 31 июля на трассе Морозовск - Цимлянск - Волгодонск. По предварительным данным, 60-летний водитель «Форда» превысил скорость, выскочил на встречную полосу, где врезался в фургон «Пежо».



В результате происшествия пострадали оба водителя, а также 13-летний мальчик и 46-летняя женщина, ехавшие в иномарке. Пострадавших доставили в больницы Цимлянска и Волгодонска.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту аварии проводится проверка.