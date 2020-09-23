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Водитель легковушки пострадал в ДТП на трассе Ростов - Азов

Водитель легковушки пострадал в ДТП на трассе Ростов - Азов
В Ростовской области произошла авария с участием большегруза и иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня 24 сентября на 13-м километре автодороги Ростов - Азов.

По предварительным данным, 67-летний шофер «Фольксвагена Поло» не справился с управлением и врезался при перестроении в КамАЗ, за рулем которого был 53-летний мужчина.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате столкновения пострадал водитель иномарки.

- Пострадавший от госпитализации отказался, - добавили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.

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