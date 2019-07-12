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На трассе под Ростовом столкнулись три грузовика: один человек пострадал

На трассе под Ростовом столкнулись три грузовика: один человек пострадал
Фото для иллюстрации: www.1obl.ru
В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» столкнулись три грузовика. ДТП произошло 16 июля.

По предварительным данным, 59-летний водитель большегруза «Мерседес» не справился с управлением и врезался в ехавший впереди грузовик «Фотон», под управлением 33-летнего водителя. По инерции от удара, «Фотон» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым «Мерседесом».
- В аварии пострадал водитель «Фотона», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия, регулируют отвод транспорта.

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