На трассе под Ростовом столкнулись три грузовика: один человек пострадал



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В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» столкнулись три грузовика. ДТП произошло 16 июля.



По предварительным данным, 59-летний водитель большегруза «Мерседес» не справился с управлением и врезался в ехавший впереди грузовик «Фотон», под управлением 33-летнего водителя. По инерции от удара, «Фотон» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым «Мерседесом».

- В аварии пострадал водитель «Фотона», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - автомобили получили механические повреждения.



Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия, регулируют отвод транспорта.