Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в страшном ДТП погиб 12-летний водитель помеда

В Ростовской области в страшном ДТП погиб 12-летний водитель помеда

В Ростовской области трагическое дорожное происшествие унесло жизнь 12-летнего подростка, управлявшего мопедом. Данные об инциденте предоставили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 13 июня на автодороге, соединяющей Вёшенскую и Миллерово, в Боковском районе. По предварительным данным, 12-летний водитель двухколесного транспорта не предоставил приоритет автомобилю «Лада Гранта», двигавшемуся по главной дороге, при проезде нерегулируемого перекрестка, что привело к столкновению транспортных средств.

К сожалению, водитель мопеда скончался на месте аварии от полученных повреждений. В легковом автомобиле пострадал 27-летний пассажир, которому была оказана необходимая медицинская помощь.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.