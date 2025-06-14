В Ростовской области в страшном ДТП погиб 12-летний водитель помеда

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области трагическое дорожное происшествие унесло жизнь 12-летнего подростка, управлявшего мопедом. Данные об инциденте предоставили в региональном управлении ГИБДД.Инцидент произошел 13 июня на автодороге, соединяющей Вёшенскую и Миллерово, в Боковском районе. По предварительным данным, 12-летний водитель двухколесного транспорта не предоставил приоритет автомобилю «Лада Гранта», двигавшемуся по главной дороге, при проезде нерегулируемого перекрестка, что привело к столкновению транспортных средств.К сожалению, водитель мопеда скончался на месте аварии от полученных повреждений. В легковом автомобиле пострадал 27-летний пассажир, которому была оказана необходимая медицинская помощь.