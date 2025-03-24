В аварии в Ростовской области пострадал 34-летний мужчина

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В Новочеркасске в столкновении двух иномарок получил травмы 34-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.Дорожно-транспортный инцидент произошел 23 марта в 13:30 возле дома № 42 по Харьковскому шоссе. Согласно предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», покидая парковочную зону торгового центра, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Опель Астра», за рулем которого находился 29-летний молодой человек. Это привело к серьезному столкновению транспортных средств. Иномарки превратились просто в груду покореженного металла: разбитые фары и бамперы, вмятины на капоте.По информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, в результате дорожного происшествия пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами.