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В Ростовской области в столкновении с фурой на трассе погиб водитель «Лады»

В Ростовской области в столкновении с фурой на трассе погиб водитель «Лады»
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием фуры. Авария случилась в районе посёлка Тарасовского 18 октября.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу. Там он «лоб в лоб» столкнулся с большегрузом «Вольво». Удар был такой силы, что легковушка оказалась практически без передней части.
- В результате аварии погиб водитель «Лады», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 38-летний водитель «Вольво» не пострадал.

По факту происшествия начата проверка. Устанавливают все обстоятельства аварии.

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