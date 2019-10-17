В Ростовской области в столкновении с фурой на трассе погиб водитель «Лады»



На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием фуры. Авария случилась в районе посёлка Тарасовского 18 октября.



По предварительным данным, 45-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу. Там он «лоб в лоб» столкнулся с большегрузом «Вольво». Удар был такой силы, что легковушка оказалась практически без передней части.

- В результате аварии погиб водитель «Лады», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 38-летний водитель «Вольво» не пострадал.



По факту происшествия начата проверка. Устанавливают все обстоятельства аварии.

