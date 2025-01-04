В Ростовской области в пристройке во дворе жилого дома случился пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Матвеев Курган на территории домовладения вспыхнула пристройка. Происшествие случилось 2 января на улице Интернациональной, 3.Предварительно, огонь разгорелся в пристройке частного дома около 22:20. Пламя за считанные минуты охватило 18 квадратов площади. На место выехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Огонь удалось потушить спустя 15 минут.В результате пожара обошлось без пострадавших.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь вспыхнул из-за удлинителя. Хозяева включили три морозилки сразу. Удлинитель не выдержал напряжения.