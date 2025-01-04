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В Ростовской области в пристройке во дворе жилого дома случился пожар

В Ростовской области в пристройке во дворе жилого дома случился пожар
В городе Матвеев Курган на территории домовладения вспыхнула пристройка. Происшествие случилось 2 января на улице Интернациональной, 3.

Предварительно, огонь разгорелся в пристройке частного дома около 22:20. Пламя за считанные минуты охватило 18 квадратов площади. На место выехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Огонь удалось потушить спустя 15 минут.
В результате пожара обошлось без пострадавших.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь вспыхнул из-за удлинителя. Хозяева включили три морозилки сразу. Удлинитель не выдержал напряжения.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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