Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове на территории частного дома сгорела баня. Происшествие случилось 21 мая на улице Безымянная Балка.Огонь в доме № 242 вспыхнул около 7:30. Жильцы почувствовали запах гари, а затем увидели дым. Чтобы потушить пламя, они вызвали пожарных. Прибыли пять спасателей на двух автоцистернах. Специалисты оперативно потушили пожар. Огонь успел охватить всего лишь пять квадратов.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стал перекал печи. К счастью, в происшествии никто не пострадал.