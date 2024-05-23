В Ростове на территории частного дома сгорела баня
В Ростове на территории частного дома сгорела баня. Происшествие случилось 21 мая на улице Безымянная Балка.
Огонь в доме № 242 вспыхнул около 7:30. Жильцы почувствовали запах гари, а затем увидели дым. Чтобы потушить пламя, они вызвали пожарных. Прибыли пять спасателей на двух автоцистернах. Специалисты оперативно потушили пожар. Огонь успел охватить всего лишь пять квадратов.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стал перекал печи. К счастью, в происшествии никто не пострадал.