В хуторе под Цимлянском сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В хуторе Крутом Цимлянского района сгорел частный дом. Пожар случился 8 октября на улице Дружбы.Предварительно пламя вспыхнуло около полудня в доме № 28. Огонь за считанные минуты распространился по всей жилплощади. В небо поднялся столб дыма, и очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС.Для тушения огня привлекли пять спасателей на двух автоцистернах. К их приезду пламя охватило уже около 50 квадратов. Внутри здания огнеборцы нашли человека, его экстренно эвакуировали.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь удалось потушить примерно за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, пока не известно.