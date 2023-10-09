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В хуторе под Цимлянском сгорел частный дом

В хуторе под Цимлянском сгорел частный дом
В хуторе Крутом Цимлянского района сгорел частный дом. Пожар случился 8 октября на улице Дружбы.

Предварительно пламя вспыхнуло около полудня в доме № 28. Огонь за считанные минуты распространился по всей жилплощади. В небо поднялся столб дыма, и очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС.

Для тушения огня привлекли пять спасателей на двух автоцистернах. К их приезду пламя охватило уже около 50 квадратов. Внутри здания огнеборцы нашли человека, его экстренно эвакуировали.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь удалось потушить примерно за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, пока не известно.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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