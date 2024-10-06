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В Ростовской области в массовом ДТП с грузовиками пострадали двое

В Ростовской области в массовом ДТП с грузовиками пострадали двое
В Ростовской области в тройном ДТП пострадали два человека. Происшествие случилось в Аксайском районе 6 октября.

Около 09:00 водитель «КамАЗа» ехал по Новочеркасскому шоссе. Рядом со станицей Грушевской он проехал на красный сигнал светофора и протаранил большегруз марки «Сани». После столкновения отечественную машину по инерции отбросило на встречную полосу. «КамАЗ» столкнулся с легковушкой «Рено Меган», а затем завалился на бок, перекрыв часть дороги.

ДТП практически парализовало движение по трассе на несколько часов. По информации донского УГИБДД, травмы получили 33-летний водитель «Рено» и 62-летний мужчина, управлявший «Сани». Обоих отвезли в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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