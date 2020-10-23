В Ростове на Менжинского в массовом ДТП пострадали два человека

В Ростоведва человека пострадали в аварии с «ГАЗелью». Происшествие случилось около 11 часов на улице Менжинского, 4А.По предварительным данным, 33-летний таксист за рулем «Рено Логана» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Тиида». От сильного удара машину такси отбросило прямо на «ГАЗель» под управлением 35-летнего водителя.- В результате аварии пострадал водитель и 23-летний пассажир «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.