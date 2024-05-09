В Ростове на Западном в массовом ДТП пострадли два человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Западном жилом массиве Ростова 9 мая произошла авария с участием четырех машин. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, случилось около 05:30.По предварительным данным, 45-летний водитель такси «Рено Логан» ехал по улице Портовой. Напротив дома № 50 он пошел на обгон, выехав на встречную полосу. Там иномарка врезалась в КамАЗ, после чего отлетела в «ВАЗ-2112». Затем от удара отечественную легковушку отбросило в фуру марки «ФАВ».По информации сотрудников регионального УГИБДД, в аварии травмы получили 69-летний водитель ВАЗа и 39-летний пассажир «Рено».