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В Ростовской области пять человек пострадали в массовом ДТП

В Ростовской области пять человек пострадали в массовом ДТП
В Ростовской области 1 мая пять человек пострадали в тройном ДТП. Жесткая авария случилась около 10:00 на трассе М-4 «Дон» - Каменоломни.

Под городом Шахты 24-летний водитель «Джили Эмгрант» потерял управление. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «Шкоду Фабию», за рулем которой был 44-летний мужчина. После столкновения китайский автомобиль протаранил проезжающий рядом «Субару Форестер».

- В ДТП травмы получили водители «Джили» и «Шкоды», - сообщили в донском УГИБДД, - Вместе с ними пострадали трое пассажиров «Фабии» - 68, 22, 20 лет.

После аварии всех пятерых отвезли в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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