В Ростовской области в массовом ДТП пострадали двое

Фото: Госавтоинспекция РО

В окрестностях Таганрога произошла серьезная авария, в которой столкнулись четыре иномарки. Происшествие случилось в ночь на 2 апреля на трассе "Новороссия", пролегающей по территории Мясниковского района.Согласно предварительным данным, 45-летний водитель "Фольксвагена" не выдержал безопасную дистанцию. В итоге его автомобиль на большой скорости врезался в "Бриллианс", за рулем которого был 41-летний мужчина. От сильного удара "Бриллианс" отбросило на разделительное ограждение.После первого столкновения водитель "Фольксвагена" утратил контроль над управлением, и машина стала двигаться непредсказуемо. Это привело к столкновению с "Солярисом", которым управлял 52-летний водитель. От удара "Солярис" откинуло к разделительному барьеру, и он врезался в "Ладу Приору", за рулем которой находился 68-летний водитель.По информации ГИБДД Ростовской области, в результате ДТП травмы получили водители "Фольксвагена" и "Соляриса".