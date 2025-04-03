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В Ростовской области в массовом ДТП пострадали двое

В Ростовской области в массовом ДТП пострадали двое

В окрестностях Таганрога произошла серьезная авария, в которой столкнулись четыре иномарки. Происшествие случилось в ночь на 2 апреля на трассе "Новороссия", пролегающей по территории Мясниковского района.

Согласно предварительным данным, 45-летний водитель "Фольксвагена" не выдержал безопасную дистанцию. В итоге его автомобиль на большой скорости врезался в "Бриллианс", за рулем которого был 41-летний мужчина. От сильного удара "Бриллианс" отбросило на разделительное ограждение.

После первого столкновения водитель "Фольксвагена" утратил контроль над управлением, и машина стала двигаться непредсказуемо. Это привело к столкновению с "Солярисом", которым управлял 52-летний водитель. От удара "Солярис" откинуло к разделительному барьеру, и он врезался в "Ладу Приору", за рулем которой находился 68-летний водитель.

По информации ГИБДД Ростовской области, в результате ДТП травмы получили водители "Фольксвагена" и "Соляриса".
Фото: Госавтоинспекция РО
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