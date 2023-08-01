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Под Ростовом в массовом ДТП пострадали водитель и два пассажира

Под Ростовом в массовом ДТП пострадали водитель и два пассажира
На «Южном подъезде к Ростову» в ДТП пострадали водитель и два пассажира. Авария случилась 31 июля на 14-м километре автодороги.

Предварительно 24-летний водитель «Лады Гранты» двигался по трассе около 20:30. Он не выдержал безопасную дистанцию на дороге и на полном ходу протаранил «Дэу Нексию» под управлением 33-летнего водителя. От сильного удара легковушка «влетела» в «Ниссан Патфайндер», за рулем которого был 49-летний мужчина.

В результате столкновения машины получили механические повреждения.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадали водитель «Дэу Нексии» и двое 20-летних пассажиров.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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