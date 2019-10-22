В Ростовской области в исправительные колонии пытались передать наркотики и телефоны



В Ростовской области сразу два человека пытались передать в колонии запрещённые предметы. Оба случая произошли 23 октября, сообщили в пресс-службе донского ГУФСИН.



Ночью возле режимного учреждения в Новочеркасске задержали парня, который пытался что-то перебросить на территорию колонии. При досмотре у него обнаружили 13 мобильных телефонов, 51 сим-карту, два зарядных устройства и две пары наушников. Как выяснилось, задержанным оказался 27-летний парень, которого пару дней назад поймали за таким же нарушением. Тогда он хотел передать в ИК психотропные вещества.



В тот же день возле колонии в Ростове заметили 30-летнего местного жителя, который держал в руках пакет. Внутри обнаружили шесть бутылок с прозрачной жидкостью и свёрток с 415 таблетками психотропных препаратов.



Нарушителей передали сотрудникам полиции.

