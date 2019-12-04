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В колонии Ростовской области пытались перебросить телефоны и наркотики

В колонии Ростовской области пытались перебросить телефоны и наркотики
В Ростовской области на территорию двух колоний пытались передать запрещённые предметы. Оба инцидента произошли 6 декабря.

Сначала в Ростове в ИК-2 на улице Тоннельной сотрудники обнаружили на земле три свёртка. В них лежали 20 мобильных телефонов. Пока неизвестно, кто перебросил пакеты.

В этот же день в Новочеркасске возле забора колонии на улице Макаренко задержали 17-летнего парня. Он пытался перекинуть на территорию режимного учреждения шесть свёртков. При досмотре в них обнаружили два мобильных телефона, четыре гарнитуры, два зарядных устройства, сим-карту, игральные карты и порядка 500 капсул психотропного препарата.

- В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Правоохранители проверяют причастность молодого человека к другим преступлениям.

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