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В Ростовской области парень пытался перебросить в колонию мобильные телефоны

В Ростовской области парень пытался перебросить в колонию мобильные телефоны
В Новочеркасске молодой человек пытался перебросить на территорию режимного учреждения запрещённые предметы. Его задержали 6 октября возле исправительной колонии № 14. ИК располагается на улице Макаренко.

При досмотре у 29-летнего парня нашли пять свёртков, обмотанных скотчем. Внутри находились девять мобильных телефонов.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области, в отношении него составили протокол по статье о попытке передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в режимных учреждениях.

Сутками ранее в Ростове задержали мужчину, пытавшегося передать в колонию неизвестное вещество. Он принёс передачку с сигаретами одному из заключённых. В папиросах сотрудники колонии обнаружили кристаллическое вещество белого цвета. Злоумышленника передали сотрудникам полиции.

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