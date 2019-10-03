В Ростовской области парень пытался перебросить в колонию мобильные телефоны



В Новочеркасске молодой человек пытался перебросить на территорию режимного учреждения запрещённые предметы. Его задержали 6 октября возле исправительной колонии № 14. ИК располагается на улице Макаренко.



При досмотре у 29-летнего парня нашли пять свёртков, обмотанных скотчем. Внутри находились девять мобильных телефонов.



Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области, в отношении него составили протокол по статье о попытке передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в режимных учреждениях.



Сутками ранее в Ростове задержали мужчину, пытавшегося передать в колонию неизвестное вещество. Он принёс передачку с сигаретами одному из заключённых. В папиросах сотрудники колонии обнаружили кристаллическое вещество белого цвета. Злоумышленника передали сотрудникам полиции.

