В Ростовской области 12-летний водитель питбайка пострадал в ДТП

В Ростовской области 12-летний ребенок на питбайке пострадал в ДТП. Авария случилась днем 14 июля в селе Золотая Коса на улице Пушкина.По данным УГИБДД по Ростовской области, в районе дома № 9 водитель на «Ладе Калине» сбил мальчика, управляющего питбайком. В результате столкновения ребенок получил травмы.Примечательно, что после ДТП водитель отечественного авто сбежал, но вскоре был задержан. Кроме того, отцу пострадавшего подростка выписали протокол за передачу управления мотоциклом лицу, не имеющему прав.