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В Ростовской области 16-летний водитель питбайка пострадал в ДТП

В Ростовской области 16-летний водитель питбайка пострадал в ДТП
В Белой Калитве 16-летний водитель питбайка пострадал в аварии. ДТП произошло 29 апреля на улице Ахматовой около 13:50.

Предварительно, парень на питбайке «Кайо» двигался возле дома № 32. В какой-то момент он потерял управление и наехал на 24-летнего инспектора ГИБДД. После столкновения мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся.

- В результате аварии несовершеннолетний водитель «Кайо» и инспектор получили травмы. Их доставили в больницу, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - При освидетельствовании в медучреждении у подростка состояние опьянения не выявили. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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