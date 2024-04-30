В Ростовской области 16-летний водитель питбайка пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Белой Калитве 16-летний водитель питбайка пострадал в аварии. ДТП произошло 29 апреля на улице Ахматовой около 13:50.Предварительно, парень на питбайке «Кайо» двигался возле дома № 32. В какой-то момент он потерял управление и наехал на 24-летнего инспектора ГИБДД. После столкновения мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся.- В результате аварии несовершеннолетний водитель «Кайо» и инспектор получили травмы. Их доставили в больницу, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - При освидетельствовании в медучреждении у подростка состояние опьянения не выявили. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.