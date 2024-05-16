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В Ростовской области в День Победы без вести пропала 37-летняя женщина

В Ростовской области в День Победы без вести пропала 37-летняя женщина
В городе Новочеркасске Ростовской области без вести пропала 37-летняя женщина. Последний раз Ксению Приходько (Каримову) видели в праздник 9 Мая.

Ксения живет в Новочеркасске. В День Победы женщина вышла из дома и больше домой не возвращалась. Близкие не смогли дозвониться до пропавшей, поэтому начали бить тревогу. Они обратились в полицию, а затем к волонтерам.

Рост Ксении — 155 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

В тот день пропавшая взяла с собой коричневую женскую сумку.

Если у вас есть любая полезная информация о местонахождении женщины, сообщите по номеру телефона: 112.
Фото: ЛизаАлерт
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