В Ростовской области в День Победы без вести пропала 37-летняя женщина

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В городе Новочеркасске Ростовской области без вести пропала 37-летняя женщина. Последний раз Ксению Приходько (Каримову) видели в праздник 9 Мая.Ксения живет в Новочеркасске. В День Победы женщина вышла из дома и больше домой не возвращалась. Близкие не смогли дозвониться до пропавшей, поэтому начали бить тревогу. Они обратились в полицию, а затем к волонтерам.Рост Ксении — 155 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.В тот день пропавшая взяла с собой коричневую женскую сумку.Если у вас есть любая полезная информация о местонахождении женщины, сообщите по номеру телефона: 112.