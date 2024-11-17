В Ростовской области в аварии пострадали водитель «Митсубиси» и двое детей

Фото: УГИБДД по ростовской области.

На трассе Ростов – Азов в аварии с «Митсубиси» пострадали две 11-летние девочки и водитель. ДТП произошло 17 ноября около 18:15.По предварительным данным, 24-летний водитель «Шевроле Монза» двигался в сторону Азова. Он потерял управление, и на большой скорости транспорт врезался в припаркованный на обочине «Митсубиси Лансер». Машина стояла на обочине из-за технических проблем.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП пострадал 41-летний водитель и его 11-летние пассажирки. С травмами их доставили в медучреждение.