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В Ростовской области мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки

В Ростовской области мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки
В Ростовской области 8-летний мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки. ДТП произошло днем в городе Донецке 13 мая.

Ребенок на электротранспорте ехал по улице Олега Жукова. На перекрестке он не уступил дорогу 36-летнему водителю "Шкоды Рапид" и допустил с ним столкновение. От удара ребенок слетел с электросамоката.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося несовершеннолетний пострадал и был доставлен в медучреждение.

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