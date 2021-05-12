В Ростовской области мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки

В Ростовской области 8-летний мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки. ДТП произошло днем в городе Донецке 13 мая.Ребенок на электротранспорте ехал по улице Олега Жукова. На перекрестке он не уступил дорогу 36-летнему водителю "Шкоды Рапид" и допустил с ним столкновение. От удара ребенок слетел с электросамоката.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося несовершеннолетний пострадал и был доставлен в медучреждение.