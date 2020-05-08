В Ростовской области ребёнок на электросамокате получил травмы в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области пострадал ребёнок. Инцидент произошёл в Аксае на улице Садовой 12 мая.Около 16 часов в районе дома № 31 восьмилетний мальчик катался на электросамокате. В это время, предположительно, с парковочного места стал отъезжать 28-летний парень на «Киа Рио». Увидев ребёнка, он остановился, однако малыш всё равно врезался в машину.По данному факту специалисты проводят проверку. Родителей просят следить за своими детьми и не допускать ситуаций, когда они находятся на проезжей части.