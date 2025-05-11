В страшной аварии в Ростовской области трое пострадали и один человек погиб

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области на трассе случилось дорожное происшествие с фатальными последствиями: один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Информацию предоставили в региональной Госавтоинспекции.Трагический инцидент произошел 11 мая около 7 часов утра на отрезке автодороги, соединяющей Ростов и Волгодонск, неподалеку от поселка Вершинный. Согласно предварительной информации, мужчина 38 лет, управлявший автомобилем «ВАЗ 2112», не справился с управлением. Автомобиль, двигаясь на большой скорости, вышел из-под контроля, что привело к съезду в придорожный кювет и падению в оросительный канал.Согласно сведениям, полученным от Дорожной инспекции Ростовской области, в результате аварии пострадали водитель в возрасте 38 лет и два его попутчика – женщина 45 лет и мужчина 41 года. К сожалению, пассажир, которому было 65 лет, скончался прямо на месте аварии.