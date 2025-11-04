Новости
В Ростовской области уничтожили семь беспилотников вечером 3 ноября

Вечером 3 ноября в Ростовской области сбили семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожили с 20:00 до 23:30. Всего в России сбили семь БПЛА.

Добавим, что ранее в донском регионе отразили атаку 29 дронов.
Фото: DonDay.ru.
