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Мошенники украли у ростовчанина более 70 тысяч рублей с банковской карты

Мошенники украли у ростовчанина более 70 тысяч рублей с банковской карты
В Ростове-на-Дону у 60-летнего мужчины с банковской карты украли более 70 тысяч рублей. Происшествие случилось 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ростовчанин рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности кредитной организации. Мошенник сообщил мужчине, что с его банковской картой якобы происходят сомнительные финансовые операции. Затем лжесотрудник объяснил, как их прекратить: нужно продиктовать номер карты и секретный код, который поступит в смс-сообщении. После того как потерпевший выполнил все инструкции, с его банковского счета списалась сумма в размере более 70 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в ведомстве.

Если вину злоумышленника докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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