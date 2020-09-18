Мошенники украли у ростовчанина более 70 тысяч рублей с банковской карты

В Ростове-на-Дону у 60-летнего мужчины с банковской карты украли более 70 тысяч рублей. Происшествие случилось 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.Ростовчанин рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности кредитной организации. Мошенник сообщил мужчине, что с его банковской картой якобы происходят сомнительные финансовые операции. Затем лжесотрудник объяснил, как их прекратить: нужно продиктовать номер карты и секретный код, который поступит в смс-сообщении. После того как потерпевший выполнил все инструкции, с его банковского счета списалась сумма в размере более 70 тысяч рублей.- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в ведомстве.Если вину злоумышленника докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.