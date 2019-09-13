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В Ростовской области спасли бездомного кота с пулевым ранением

В Ростовской области спасли бездомного кота с пулевым ранением
Фото для иллюстрации

Уличного кота с пулевым ранением прооперировали в Ростовской области. Об этом 16 сентября рассказали в азовской клинике «ВетЮг».

На одной из улиц Азова какие-то отморозки стреляли по бездомным животным, предположительно, из пневматического оружия. Они ранили дворового кота, и несчастный зверь лежал возле гаража. К счастью, его заметили прохожие, которые не смогли оставить животное мучиться, и отнесли его к ветеринару. У усатого пациента диагностировали многооскольчатый перелом плечевой кости.

- Чтобы восстановить лапу, специалисты соединили фрагменты кости при помощи пластин и штифта, - рассказал главный врач клиники «ВетЮг» Максим Войтенко. - Кот был уличный, но сейчас он уже нашёл новых любящих хозяев.

После сложной операции хвостатый какое-то время проходил реабилитацию под присмотром ветеринаров. Сейчас он уже восстановился и находится дома вместе с новой семьёй.

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