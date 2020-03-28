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Освящённый кот: в Азове питомец проглотил золотой крестик

Освящённый кот: в Азове питомец проглотил золотой крестик
В Азове Ростовской области кот проглотил нательный крестик. Животное принесли в клинику «ВетЮг» 26 марта.

Дома молодой кот Себастьян сидел возле детской кровати, на спинке которой висел золотой крестик на верёвочке. Вдруг хозяева увидели, что золотое изделие пропало. Владелица животного — ветврач, поэтому сразу догадалась, что Себастьян проглотил крестик.

Питомца отнесли в клинику, где ему сделали рентген — на снимках отлично видно религиозный атрибут.

Как рассказал главный врач клиники «ВетЮг» Максим Войтенко, кота поместили в стационар. Ветеринары ждали, пока крестик сам выйдет из организма. На следующий день Себастьяна забрали домой, где он уже избавился от золотого изделия. Сейчас питомец чувствует себя хорошо.

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