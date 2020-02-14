В Ростовской области прооперировали кошку с огнестрельным ранением



Кошку с тяжёлым ранением прооперировали донские врачи. Бедняжку с парализованными задними лапками принесли в азовскую клинику «ВетЮг».



Прохожие заметили на улице пострадавшее животное. Кошка не могла встать, и неравнодушные горожане решили помочь бедняге. Рентген показал, что у нее между позвонками застряла пуля, ранение проходило через спинномозговой канал. Четвероногая стала жертвой живодёров.



- Кошка прооперирована, врачи извлекли пулю, - рассказал Rostov.ru главный врач клиники Максим Войтенко. - Сейчас она находится на реабилитации. У животного наблюдается неполный паралич тазовых конечностей и нарушение мочеиспускания.



Специалист добавил, что трудно пока говорить о полном выздоровлении. К кошке возвращается чувствительность лап, но частично она может навсегда остаться инвалидом. Люди, которые нашли бедное животное, забрали его домой. Кошке дали имя Муся, и теперь она, вне зависимости от будущего состояния здоровья, будет жить в семье.