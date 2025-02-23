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В Ростовской области собака провалилась в пятиметровую яму

В Ростовской области собака провалилась в пятиметровую яму
В Неклиновском районе собака провалилась в глубокую яму около водоема. Об инциденте сообщили в поисково-спасательной службе Таганрогского подразделения по Ростовской области.

Жители села Боцманово, услышав лай, быстро собрались и отправились на место происшествия. Оказалось, что собака провалилась в глубокую расщелину и не могла выбраться самостоятельно.

Несмотря на все усилия, люди не смогли спасти животное. Тогда они вызвали спасателей.

Прибывшие специалисты быстро организовали спасательную операцию. С помощью веревки и автомобиля они смогли вытащить собаку из ямы. Вскоре появилась и хозяйка животного.
Фото: соцсети
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