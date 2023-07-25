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В Батайске «ГАЗель» провалилась с глубокую яму

В Батайске «ГАЗель» провалилась с глубокую яму
В Батайске «ГАЗель» провалилась в яму и застряла. Инцидент случился 23 июля.

В тот день в городе прошел сильный ливень. Из-за этого часть дорог буквально ушла под воду. Однако когда осадки прекратились, ситуация не улучшилась. Ручьи продолжали течь по проезжей части, скрывая многочисленные ямы. В одну из таких ловушек попал водитель доставки интернет-магазина «Озон».

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчина пытался проехать огромную лужу рядом с домом № 72 по улице Огородной. В какой-то момент машина провалилась передним колесом в яму. Часть малотоннажного грузовика скрылась под толщей воды. Выбраться оттуда самостоятельно водитель не смог. «ГАЗель» пришлось вытаскивать с помощью спецтехники.
Фото: соцсети.
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