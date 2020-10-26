В Ростовской области скончалась пенсионерка, которой отказали в госпитализации
В редакцию Rostov.ru обратилась жительница Красного Сулина Олеся Куценко. Она рассказала о том, как её бабушка скончалась от тяжёлого воспаления лёгких, так и не дождавшись госпитализации.
79-летняя Валентина Дьякова слегла с тяжёлой болезнью 21 сентября. Её семья 12 дней безуспешно пыталась добиться теста на коронавирус и госпитализации в стационар центральной районной больницы. Пожилая женщина 2 октября скончалась.
- У бабушки были явные признаки коронавирусной инфекции. Она с трудом дышала, постоянно кашляла. Температура не снижалась. Мы несколько раз вызывали скорую помощь. Они назначали ей уколы преднизолона, но в больницу везти отказывались, - рассказывает Олеся.
Люди в преклонном возрасте тяжело переносят опасный вирус, поэтому им просто необходимы помощь и наблюдение специалистов. В больнице Красного Сулина так и не приняли в расчёт это обстоятельство. В поисках помощи родные женщины дозвонились по телефону горячей линии в администрацию города. Там запросили личные данные больной. Однако после этого никто так не связался с семьёй.
Семья Валентины Петровны продолжила добиваться оказания медицинской помощи. Родственники обратились в медицинскую клинику в Ростове. Там готовы были сделать тест на COVID-19 за деньги. Однако состояние пенсионерки было очень тяжёлым. Для её транспортировки нужна была специальная машина, которой у районной больницы не было.
Спустя неделю Валентине Петровне стало хуже. Несколько раз к ней приезжала «скорая». Фельдшеры кололи ей преднизолон (препарат назначается при аллергических заболеваниях, острых и хронических болезнях, астме, раке лёгких и т. д. – прим. ред.), но забирать в медучреждение отказывались из-за нехватки мест. Родные буквально умоляли медиков помочь задыхающейся женщине. На мольбы отчаявшихся родственников врачи ответили 2 октября, когда пенсионерка уже с трудом набирала воздух в лёгкие. Машина скорой помощи доставила пациентку в больницу.
- К нам вышел врач Семён Заславский и сказал: «Я её не возьму, мест нет. Лечите, чем лечили. Что я могу сделать?» - рассказала Олеся Куценко.
Врач выдал родственникам Дьяковой письменный отказ от госпитализации. В нём говорилось об отклонении в приёме в боксированное отделение по причине нехватки свободных коек. В документе Семён Заславский прописал, что ни в одной из больниц близлежащих городов - Гуково, Зверево, Каменске-Шахтинском, Белой Калитве нет мест в «красных» зонах. Родным не оставалось ничего, кроме как вернуться домой.
Через два часа Валентины Дьяковой не стало.
- Бабушка умирала у нас на глазах. Ей нечем было дышать. А мы стояли бессильные и ничем не могли ей помочь… - рассказала внучка. - Она просто задохнулась на наших руках.
Медики могут отказать в госпитализации больному при условии, что он сделал КТ-диагностику и её результаты (процент поражения лёгких) удовлетворяют домашнему лечению. Но даже в этом случае инфицированный должен оставаться под наблюдением поликлиники. Если показатели превышают норму, то пациента обязаны направить в лечебное отделение другого города.
Родственники Валентины Дьяковой добавили, что на КТ больную не направляли, так как у женщины стоял кардиостимулятор, и компьютерное исследование ей было запрещено.
Корреспондент редакции обратился в медучреждение, где родственникам умершей женщины отказали в госпитализации. В ЦРБ Красного Сулина оперативный комментарий предоставить не смогли. С её лечащим врачом Заславским сотрудники также не связали, объяснив, что медик ни с кем разговаривать не захочет, а главный врач - на совещании.
Вскоре после смерти бабушки Олеся узнала, что у неё самой двусторонняя вирусная пневмония с поражением лёгких на 48%. Ей долгое время отказывали в тестах на коронавирус и проведении компьютерной томографии. Дело в том, что в Ростовской области есть всего несколько больниц, где делают бесплатную диагностику дыхательной системы. В основном все клиники находятся в донской столице, и очередь в них растягивается на несколько суток. Женщина сделала обследование лёгких за свой счёт. Только после неутешительных результатов КТ у Олеси всё-таки взяли мазок. COVID-19 подтвердился официально. Остальным родственникам женщины с теми же симптомами в анализе на коронавирус отказали.
- Я пыталась передать свои данные в санэпидемстанцию. Три дня звонила, трубку не взяли. Потом написала смс терапевту ЦРБ Эмме Абрамян и сообщила, что я положительная, - возмутилась дончанка. - Также я спрашивала про своих инфицированных родных. Мне сказали, что контактным тесты не положены.
Семья Олеси Куценко ушла на карантин: никто не ходил ни на работу, ни в школу. Больше трёх недель родственники просто сидели дома, предоставленные сами себе. К счастью, для остальных членов семьи все обошлось...