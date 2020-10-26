В Ростовской области скончалась пенсионерка, которой отказали в госпитализации

В редакцию Rostov.ru обратилась жительница Красного Сулина Олеся Куценко. Она рассказала о том, как её бабушка скончалась от тяжёлого воспаления лёгких, так и не дождавшись госпитализации.79-летняя Валентина Дьякова слегла с тяжёлой болезнью 21 сентября. Её семья 12 дней безуспешно пыталась добиться теста на коронавирус и госпитализации в стационар центральной районной больницы. Пожилая женщина 2 октября скончалась.Люди в преклонном возрасте тяжело переносят опасный вирус, поэтому им просто необходимы помощь и наблюдение специалистов. В больнице Красного Сулина так и не приняли в расчёт это обстоятельство. В поисках помощи родные женщины дозвонились по телефону горячей линии в администрацию города. Там запросили личные данные больной. Однако после этого никто так не связался с семьёй.Семья Валентины Петровны продолжила добиваться оказания медицинской помощи. Родственники обратились в медицинскую клинику в Ростове. Там готовы были сделать тест на COVID-19 за деньги. Однако состояние пенсионерки было очень тяжёлым. Для её транспортировки нужна была специальная машина, которой у районной больницы не было.Спустя неделю Валентине Петровне стало хуже. Несколько раз к ней приезжала «скорая». Фельдшеры кололи ей преднизолон (препарат назначается при аллергических заболеваниях, острых и хронических болезнях, астме, раке лёгких и т. д. – прим. ред.), но забирать в медучреждение отказывались из-за нехватки мест. Родные буквально умоляли медиков помочь задыхающейся женщине. На мольбы отчаявшихся родственников врачи ответили 2 октября, когда пенсионерка уже с трудом набирала воздух в лёгкие. Машина скорой помощи доставила пациентку в больницу.Врач выдал родственникам Дьяковой письменный отказ от госпитализации. В нём говорилось об отклонении в приёме в боксированное отделение по причине нехватки свободных коек. В документе Семён Заславский прописал, что ни в одной из больниц близлежащих городов - Гуково, Зверево, Каменске-Шахтинском, Белой Калитве нет мест в «красных» зонах. Родным не оставалось ничего, кроме как вернуться домой.Через два часа Валентины Дьяковой не стало.Медики могут отказать в госпитализации больному при условии, что он сделал КТ-диагностику и её результаты (процент поражения лёгких) удовлетворяют домашнему лечению. Но даже в этом случае инфицированный должен оставаться под наблюдением поликлиники. Если показатели превышают норму, то пациента обязаны направить в лечебное отделение другого города.Родственники Валентины Дьяковой добавили, что на КТ больную не направляли, так как у женщины стоял кардиостимулятор, и компьютерное исследование ей было запрещено.Корреспондент редакции обратился в медучреждение, где родственникам умершей женщины отказали в госпитализации. В ЦРБ Красного Сулина оперативный комментарий предоставить не смогли. С её лечащим врачом Заславским сотрудники также не связали, объяснив, что медик ни с кем разговаривать не захочет, а главный врач - на совещании.Вскоре после смерти бабушки Олеся узнала, что у неё самой двусторонняя вирусная пневмония с поражением лёгких на 48%. Ей долгое время отказывали в тестах на коронавирус и проведении компьютерной томографии. Дело в том, что в Ростовской области есть всего несколько больниц, где делают бесплатную диагностику дыхательной системы. В основном все клиники находятся в донской столице, и очередь в них растягивается на несколько суток. Женщина сделала обследование лёгких за свой счёт. Только после неутешительных результатов КТ у Олеси всё-таки взяли мазок. COVID-19 подтвердился официально. Остальным родственникам женщины с теми же симптомами в анализе на коронавирус отказали.Семья Олеси Куценко ушла на карантин: никто не ходил ни на работу, ни в школу. Больше трёх недель родственники просто сидели дома, предоставленные сами себе. К счастью, для остальных членов семьи все обошлось...