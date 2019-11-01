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Иномарка сгорела в Ростовской области: есть пострадавший

Иномарка сгорела в Ростовской области: есть пострадавший
Один человек получил травмы в результате возгорания авто в Ростовской области. Происшествие случилось в Тарасовском районе 4 ноября около 15:30. На улице Горячей в слободе Ефремово-Степановка загорелся «Рено Логан».

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - К тушению привлекали восемь человек и две единицы техники.

По информации ведомства, на ликвидацию огня ушло порядка 15 минут. В результате пожара пострадал 42-летний мужчина. Он получил ожоги и был доставлен в больницу. Причина возгорания устанавливается.

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