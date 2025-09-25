Новости
В Ростовской области сгорел дом и четыре машины

В Аксайском районе Ростовской области сгорел дом и четыре авто. Авария случилась в станице Грушевской 24 сентября на улице Заречной.

По предварительным данным, огонь разгорелся около 23:30 в доме №1 «Б». На территории загорелась крыша жилого дома. Затем пламя перекинулось на припаркованные машины: «Чери Тиго», «Лада Гранта», «ГАЗель» и мотоцикл «Сузуки».

- Погибших в результате ЧП нет, причины и ущерб устанавливают,- сообщили в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.
Фото: МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.
