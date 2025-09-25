Фото: МБУ АР «УПЧС»

Хозпостройка сгорела в Ростовской области. Возгорание произошло 25 сентября в поселке Российском Большелогского сельского поселения.Около 3:00 хозяев дома на улице Молодежной, 15В разбудил яркий свет в окне. Выяснилось, что его причиной стал разбушевавшийся пожар. Огонь охватил хозяйственную постройку во дворе частного дома.Пламя распространялось стремительно. Вскоре оно охватило кровлю строения. Как сообщили в МБУ АР «УПЧС», площадь возгорания выросла до 30 квадратных метров.Спасателям удалось потушить пожар спустя полчаса. В настоящий момент устанавливается его причина. К счастью, пострадавших в происшествии нет.