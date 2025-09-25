Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Хозпостройка сгорела в Ростовской области

Хозпостройка сгорела в Ростовской области
Хозпостройка сгорела в Ростовской области. Возгорание произошло 25 сентября в поселке Российском Большелогского сельского поселения.

Около 3:00 хозяев дома на улице Молодежной, 15В разбудил яркий свет в окне. Выяснилось, что его причиной стал разбушевавшийся пожар. Огонь охватил хозяйственную постройку во дворе частного дома.

Пламя распространялось стремительно. Вскоре оно охватило кровлю строения. Как сообщили в МБУ АР «УПЧС», площадь возгорания выросла до 30 квадратных метров.

Спасателям удалось потушить пожар спустя полчаса. В настоящий момент устанавливается его причина. К счастью, пострадавших в происшествии нет.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.