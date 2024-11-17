В Ростове-на-Дону на 40-летия Победы сгорел Мерседес

Фото: Соцсети.

В Ростове на улице 40-летия Победы сгорел Мерседес. Огонь разгорелся 17 ноября около 12:14.По предварительным данным, огонь разгорелся в районе дома № 53 е. Очевидцы увидели, что иномарка начала гореть и вызвали МЧС. Огонь спустя пару минут охватил пять квадратных метров площади. Для тушения привлекли четыре спасателя на одной спецмашине.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Пламя удалось потушить спустя 15 минут.