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В Ростове-на-Дону на 40-летия Победы сгорел Мерседес

В Ростове-на-Дону на 40-летия Победы сгорел Мерседес
В Ростове на улице 40-летия Победы сгорел Мерседес. Огонь разгорелся 17 ноября около 12:14.

По предварительным данным, огонь разгорелся в районе дома № 53 е. Очевидцы увидели, что иномарка начала гореть и вызвали МЧС. Огонь спустя пару минут охватил пять квадратных метров площади. Для тушения привлекли четыре спасателя на одной спецмашине.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Пламя удалось потушить спустя 15 минут.
Фото: Соцсети.
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